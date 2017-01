Aficionado de los Cowboys modifica su tatuaje de “Dallas campeón del SB”

Sin duda alguna los Dallas Cowboys realizaron una increíble temporada en la NFL, situación que hizo soñar a todos los aficionados del equipo de la “estrella solitaria” con ganar su segundo Vince Lombardi.

Ante esta situación, un fiel aficionado de los ‘Vaqueros’ decidió tatuarse en el brazo el escudo del equipo con la leyenda “Campeones del Super Bowl LI”, desafiando de esta forma al futuro y asegurando que su equipo saldría victorioso; desafortunadamente, tras un dramático partido en Playoffs ante los Green Bay Packers, el sueño de participar en el Super Bowl se esfumó, pero no su tatuaje.

Sin embargo, Jordan Garnett, no se dio por vencido y tras la derrota de los Cowboys decidió modificar un poco su “tinta”, en está ocasión con la leyenda “Campeones del súper Bowl LII”, así lo dio a conocer el fanático de Dallas a través de su cuenta personal de Twitter.

“Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.” I know 100%. I had a vision! @dallascowboys SUPER BOWL 52 CHAMPS! pic.twitter.com/t2jpAzf7RR

— Jordan Garnett (@jordangarnett) January 18, 2017