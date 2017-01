Darío Benedetto minimiza el Clásico mexicano frente al Boca-River

Boca Juniors y Chivas se enfrentarán en un duelo amistoso el próximo 2 de febrero y entre las filas del club argentino se encuentra Darío Benedetto, ex jugador del América, quien señaló que el Clásico entre las Águilas y el Rebaño no se acerca ni a la mitad del argentino entre xeneizes y River Plate.

“Tuve la suerte de poder jugar un América contra Chivas que es Clásico de México, pero te puedo asegurar que no llega ni a un 50 por ciento de lo que es un Boca-River”, declaró el delantero al programa ¿Cómo te va?.

También recalcó que el futbol mexicano es más fácil conseguir goles que Argentina, debido a que la marca no es tan fuerte en la Liga MX. “En el futbol mexicano no te marcan tanto como en Argentina. Por suerte me pude acostumbrar de nuevo al futbol argentino”, dijo.

Por último, pese a haber jugado en el América, uno de los clubes más importantes del balompié azteca, Benedetto afirma que “Boca es lo más grande que hay, es único en el mundo”.