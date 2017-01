Miguel Herrera no se queda callado y le responde a Almeyda

Matías Almeyda no tuvo duda en acusar a los técnicos mexicanos de malinchistas al considerar que se le da más oportunidad al extranjero que al mexicano. Este jueves, Miguel Herrera le respondió al argentino, asegurando que cuando se cuenta con un apoyo como el que tiene el Pelado en Chivas es fácil criticar a los demás.

“No somos malinchistas, le damos esa oportunidad al extranjero. Almeyda ha tenido muy buenos trabajos, pero ha tenido todo el apoyo de la directiva, algo que no le pasó a los que estuvieron antes de él”, comentó el ex técnico de la Selección.

Como ejemplo de que sí se confía en el talento mexicano, Herrera nombró a Gibran Lajud, quien recibió la confianza para ser el titular tras el retiro de Federico Vilar: “Yo tengo un arquero de 23 años, titular, tiene toda mi confianza, de todo el equipo y la directiva. Yo a la directiva le dije ‘no traemos a nadie, va Lajud’, y ahí está”.

Al Piojo le gustaría ver a Almeyda en otro tipo de situaciones, con un equipo diferente, donde no tenga ni el apoyo económico que hoy tiene en Chivas, ni la obligación de jugar solo con mexicanos. Aseguró que si Xolos tuviera la posibilidad económica de fichar al mejor talento mexicano, no dudaría en ponerlos, pero a veces los precios superan la capacidad de los clubes.

“Él habla así porque tiene la prohibición de Chivas, no es de la Federación. Habrá que ver a Almeyda en otro equipo donde tenga la posibilidad de contratar extranjeros. Tiene buen plantel, le han comprado jugadores que no se han pagado esos precios por otro jugador en México. Si yo tuviera aquí a Jiménez, Vela, Chícharo, Márquez y Layún, obviamente que jugaría con ellos, pero no los tienes”, aseguró.