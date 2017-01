VIDEO: La dramática victoria de Green Bay sobre Dallas en versión Lego

Sin duda alguna uno de los partidos más emocionantes de los Playoffs de la NFL fue el Cowboys vs. Green Bay, encuentro que ganaron 34-31 los Packers tras una extraordinaria actuación de Aaron Rodgers.

Dicho duelo quedará en la memoria de todos los fanáticos del futbol americano y a los juguetes Lego, pues la última jugada ofensiva de los “empacadores” fue plasmada en un divertido video.

Cabe destacar que tras la victoria ante los Cowboys, los Green Bay Packers se enfrentarán contra los Atlanta Falcons en la Final de la Conferencia Nacional.

LEGO MY REPLAY!

Here's a look back at highlights from that thrilling Green Bay Packers win over the Dallas Cowboys last week! #GoPackGo! pic.twitter.com/rdvKkB3eFQ

— Jerry Steffen™ KESQ (@JerrySteffen) January 19, 2017