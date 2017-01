El "Chelís" se va encontra de Matías Almeyda

Luego de que Matías Almeyda, estratega de las Chivas, criticara las pocas oportunidades que reciben los jugadores mexicanos en el torneo local, el timonel José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como Chelís, se lanzó contra el argentino y aseguró que éste sólo habla sin conocimiento.

“(Habla) Totalmente sin conocimiento de lo que sucede en los demás equipos. Cada quien que hable de su equipo, él tiene que jugar con mexicanos, esa es su consigna, su advertencia para su equipo, que juegue con mexicanos porque así es su equipo”, comentó el técnico de los Venados de Mérida.

El DT que ha estado al frente de equipos como Puebla, Veracruz y Chivas USA, también criticó que el ‘Pelado’ no tiene una postura clara con respecto a los futbolistas mexicanos, ya que según él, Almeyda cambia de opinión dependiendo de los resultados que de su escuadra.

“Cuando su equipo gana son los mejores los mexicanos y cuando su equipo pierde dice que su desventaja es jugar con mexicanos, eso ha pasado muchas veces”, mencionó.

Asimismo, el timonel azteca señaló que el técnico sudamericano no debería juzgar como malinchistas a las escuadras de la Liga MX sólo porque éstas pueden usar extranjeros y Chivas no. “Que el entrenador diga que los demás (equipos) son malinchistas porque no juegan con mexicanos, no tiene nada que ver”.

LO MÁS VISTO DE PUBLIMETRO TV