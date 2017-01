Cruz Azul vs. Monterrey, ¿a qué hora juegan la Jornada 3 del Clausura 2017?

Cruz Azul intentará reponerse del descalabro ante Pumas, cuando reciba en el Estadio Azul al invicto Monterrey, este sábado, a las 17:00, donde no podrá contar con su mediocampista, Gabriel Peñalba, luego de que no se salvara de la suspensión tras ser expulsado en CU, no obstante, el refuerzo de ‘lujo’ de La Máquina, Martín Cauteruccio, ya podrá debutar en la Liga, luego de que se estrenara como goleador en la Copa MX.

Este partido se transmitirá por el Canal 2 y TDN.

Los Rayados por su parte, buscarán su segundo triunfo de visita, luego de que se estrenaran en el torneo con triunfo ante Puebla, aunque no será tarea fácil ya que su último recuerdo en la cancha de los cementeros es una goleada por 4-0, aunado a que no ganan ahí desde la Final del Apertura 2009 y en Fase Regular desde el Apertura 2005.