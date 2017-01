Las chicas de la jornada 3 del Clausura 2017

Llegó la hora de presentarles a las chicas de la jornada después de que la fecha 3 del Clausura 2017 finalizó.

Ellas fueron las edecanes y porristas que engalanaron los nueve juegos de la Liga MX.

En esta jornada destacó el empate de Cruz Azul con Monterrey, el triunfo de Tigres sobre América, la derrota de Chivas ante Xolos y la sorpresiva victoria de los Jaguares sobre Toluca.

Action photo during Veracruz vs Atlas, Corresponding 3st round of the Torneo Clausura 2017 Liga BBVA Bancomer MX, at Luis Pirata FuenteStadium.

Foto de accion durante el partido Veracruz vs Atlas, Correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Clausura 2017 de la Liga BBVA Bancomer MX, en el Estadio Luis Pirata Fuente, en la foto: Edecan Color

20/01/2017/MEXSPORT/Luis Monroy..