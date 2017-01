Futbolista inglés es operado de una fractura craneal

Ryan Mason, jugador del Hull City que se lesionó este domingo en el partido contra el Chelsea, ha sido intervenido quirúrgicamente de una fractura craneal, informó su club en un comunicado.

“El club confirma que Ryan Mason sufrió una fractura de cráneo en el partido contra el Chelsea de esta tarde”, anuncia el Hull, quien explica que fue inmediatamente trasladado al hospital de St. Mary, donde fue operado.

“Ryan está en una condición estable y se espera que permanezca en el hospital durante los próximos días”, apunta el club inglés, quien agradece “el excelente y rápido cuidado” que el futbolista ha recibido del Departamento de Accidentes y Emergencias y la Unidad de Neurocirugía del Hospital St. Mary’s, y agrega que este lunes ofrecerá más información sobre su estado.

Mason se lesionó tras un choque de cabezas con Gary Cahill. Tuvo que ser atendido sobre césped durante más de 10 minutos y retirado en camilla y con oxígeno.

@HullCity carried Ryan Mason off but @ChelseaFC left Gary Cahill in the game. Irresponsible IMO @ChrisNowinski1 pic.twitter.com/jkEFPzMD3C

— Andy Campbell (@AndyCampbell16) January 22, 2017