Chicharito no se desespera por ausencia de gol

Sabe que los atacantes viven de los goles aún sin jugar bien, sin embargo el delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández descartó desesperación ante la sequía que atraviesa con Bayer Leverkusen.

El ariete tricolor tiene más de 100 días sin marcar en cotejo oficial, la última vez que vio las redes fue el 1 de octubre en Bundesliga contra Borussia Dortmund, aunque se hizo presente en el marcador apenas hace unos días en la disputa amistosa de la Florida Cup.

“En mi caso, no me desespero, realmente. Por 10 años metí un gol por partido, casi sin parar, y no pensaba que fuera el mejor del mundo, y ahora tampoco me deprimo por unos meses sin marcar. Lo que a mí más me gusta es jugar futbol”, manifestó “Chicharito” en entrevista con el portal oficial de la FIFA.

“En estos partidos me ha tocado colaborar con el equipo en otras posiciones y lo tomo como un aprendizaje para ser un jugador más completo, no sólo un delantero de área sino jugar, encarar, darme la vuelta y hacer cosas distintas”, abundó.

Admitió que sí extraña anotar, pero confía en que pronto llegará ese gol que le devuelva la buena racha, pues una anotación incluso puede maquillar un mal juego en términos generales y su idea es siempre colaborar para la victoria de su equipo.

“¿A quién no le gusta meter un gol? Yo creo que, si les preguntas, ¡hasta los porteros quisieran meter uno (risas)! Y bueno, a los delanteros se nos califica por eso. Si juegas fatal pero haces tres, todo el mundo te felicita”.

Agregó que le gusta salir de la cancha con esa sensación de haberlo dado todo. “Suena a cliché, pero lo que quiero es ayudar a mi equipo. Si anoto y perdemos ¿de qué sirve?”.

“Ves a Cristiano (Ronaldo) que ganó el The Best por su juego, pero también porque ganó la Euro y la Champions. Sin eso, nunca lo hubieran reconocido. Los goles son la cereza del pastel de todo un desempeño y si juego bien, ya llegarán. Ahora que si juego mal y no anoto, entonces no me siento tan contento (risas)”, indicó.

DESTACA ATREVIMIENTO DE JUAN CARLOS OSORIO

Chicharito destacó el atrevimiento que tiene el director técnico de la Selección Mexicana, el colombiano Juan Carlos Osorio, para proponer en un futbol ofensivo.

Además resaltó la confianza que el timonel cafetero brinda a cada uno de los jugadores para que se pueda plasmar en el terreno de juego y cada una de las ideas que desea implementar.

“El técnico Juan Carlos Osorio es muy atrevido, le gusta el juego ofensivo, que vayamos para adelante siempre. Esa valentía significa que tiene una enorme confianza en los jugadores mexicanos y se refleja en el terreno de juego, porque te da mucha libertad”, apuntó.

Sobre el deseo de que México pueda dar el “do de pecho” en una Copa del Mundo y por fin llegar a los cuartos de final por primera vez en su historia fuera de territorio azteca, admitió qué hay talento pero también hace falta ese “granito de suerte”.

“Si todo sale como sueño y calificamos al Mundial, creo que tenemos muchísimo talento, espero que tengamos ese granito de suerte que a veces nos ha faltado para poder dar ese paso”, comentó el jalisciense.