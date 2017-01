VIDEO: “América es un equipo grande, manejado por gente chica”: Santos

El ex futbolista de las Águilas del America, Antonio Carlos Santos ha sido uno de los fuertes críticos de la actual directiva comandada por Ricardo Peláez, por lo que ante los malos resultados de la escuadra capitalina en el Clausura 2017, no dudó en dar su punto de vista, y arremetió en contra de los jugadores y dirigentes de Coapa.

“Me da un poco de tristeza, por que el presente de América es desastroso; no veo la alegría con la que debería jugar el club. América debería tener vergüenza deportiva. Somos un equipo grande, manejado pro gente chica”, declaró el ex futbolista al ser cuestionado por los malos resultados de su ex equipo, en entrevista para ESPN.

Así mismo, al ser cuestionado sobre el accionar del entrenador argentino, Ricardo Antonio La Volpe, el brasileño aseguró que a pesar de haber llegado a la Final del Apertura 2016, no le termina de convencer el desempeño del ‘Bigotón’.

“Yo creo que ha destruido parte de nuestra idiosincrasia, no me gusta, no me convence, desde que llegó se ha dedicado nada más a tener un equipo amarrado y defensivo, no tenemos gol”, recalcó.

Para finalizar, ‘El Negro’ también habló sobre los actuales jugadores del Nido, en donde cuestionó el fichaje de Peralta, Quintero y Romero; y aseguró que “el equipo de sus amores” necesita una fuerte reestructuración.

“Creo que debe haber un cambio de alguien que tenga la capacidad de volver a sacar jugadores de la cantera, jugadores identificados con el club. Para que tenga un respeto y haya jerarquía”.

