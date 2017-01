La razón por la que "Chicharito" y Lucía Villalón podrían reconciliarse

Aquí intentando igualar el grado de locura de esta mujer @lucia_villalon pero es imposible!!! Jajaja lo que sí es que estoy completamente LOCO por ella! #1422 #blessed #feyconfianza ••••••• Trying to get in the same level of craziness of this woman @lucia_villalon but it is impossible!!! Hahaha but what is true is that I'm completely CRAZY for her! #1422 #blessed #faithandtrust

A photo posted by Javier "Chicharito" Hernandez (@ch14_instagram) on May 18, 2016 at 4:16am PDT