Chivas rescata empate ante el Atlante en la última jugada del partido

Por César Huerta

Las emociones se han guardado hasta los últimos instantes y lo que parecía terminar en un debut caótico para Chivas, en la Copa Corona MX, al final quedó en un empate 1-1 frente al Atlante, gracias a un gol en tiempo de compensación de Miguel Ponce.

Con un cuadro en su mayoría conformado por futbolistas con poca actividad en el torneo de Liga, el Guadalajara sufrió durante los primeros minutos con sus suplentes.

El primer aviso de los tapatíos se presentó al minuto 5, cuando el defensa central Jair Pereira se levantó sin marca para cabecear un tiro de esquina. Colocó la redonda en el poste más lejano, pero se le pasó ligeramente y salió por un lado, para ahogar el grito de gol.

Después, el partido cayó en un profundo letargo en el que Chivas no quiso y Atlante no pudo. El esférico se trabó una y otra vez en medio campo. Sin claridad, el espectáculo desmereció y no hubo nada más que contar de los primeros 45 minutos, que terminaron entre abucheos.

Para la segunda parte, los equipos se soltaron un poco, sólo un poco. Al minuto 54 Néstor Calderón disparó de lejos, el arquero visitante Eduardo Bravo tapó con apuros y rechazó. Carlos Fierro llegó tropezando y remató incómodo por lo que la pelota se fue por encima.

El Atlante no sólo respondió sino que generó mayor sensación de peligro. Primero, el argentino Domingo Zalazar aprovechó una desatención defensiva y quedó dentro del área completamente sin marca frente al guardameta. Acomodó el cuerpo y pateó de pierna derecha, buscando el poste lejano, pero Miguel Jiménez se tendió y desvió el esférico al 63’.

Tres minutos más tarde, el colombiano Jimmy Bermúdez se levantó más que cualquier rojiblanco y conectó un cabezazo sólido, a quemarropa, dentro del área chica. Como un simple acto reflejo, Jiménez levantó las manos. y desvió la pelota que terminó por pega en el travesaño antes de abandonar el campo.

Las emociones se guardaron para el final. Miguel Ponce empujó por detrás a Paul Uscanga. La falta parecía fuera del área pero el árbitro decretó la pena máxima. El propio Uscanga disparó desde el manchón, Jiménez atajó pero en el contrarremate Fernando Herrera mandó la redonda al fondo de la portería para el 1-0, al 90’.

Sin embargo, en tiempo de compensación Miguel Ponce metió un zurdazo dentro del área y contó con la fortuna de un desvío por parte de la defensa que dejó sin oportunidad al arquero. Al ’92, el Guadalajara igualó los cartones. De esta forma, el cuadro tapatío se quedó con un punto en el Grupo 6, comandado por Atlante, que suma ya cuatro unidades.