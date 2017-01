Edson Rivera se queja de pocas oportunidades para futbolistas mexicanos

POR CÉSAR HUERTA

La responsabilidad del gol, en la Liga MX, recae casi siempre en delanteros extranjeros. La mayoría de equipos importa jugadores de otras latitudes para cubrir uno de los puestos más valiosos de cualquier cuadro. Por eso, las posibilidades se reducen. Y eso, cansa a los nacidos en tierra azteca.

Edson Rivera, atacante del Atlas, levanta la voz. La situación llega a ser desesperante. Llegan centros delanteros del extranjero y ocupan siempre un lugar en la alineación titular. Por eso, no descarta incluso la posibilidad de emigrar en busca de los minutos de juego que en su propio país no recibe. Ya lo hizo antes… y lo volvería a hacer.

“Cada vez es más complicado, ahora con la regla nueva (la 10/8 que elimina el límite de extranjeros por equipo) se van acortando las oportunidades. Tenemos que demostrar, pero las oportunidades son contadas y hay que aprovecharlas”, señala Rivera.

Hace tiempo, se fue al Sporting Braga, de Portugal. Sabe que tal vez emigrar sea la única opción para encontrar continuidad. En México, parece complicado. “Sí lo haría, ya lo hice en algún momento. Desde ese entonces demostré la inconformidad que tenía y sí lo volvería a hacer. No me pongo un plazo, todos los días estoy trabajando, aquí estoy muy a gusto y mientras el club me lo permite, me encantaría seguir aquí”, sentencia.