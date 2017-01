VIDEO: ESPN despide a comentarista por comparar a Venus Williams con un "gorila"

La cadena de televisión estadounidense ESPN ha retirado de sus emisiones del Abierto de Australia a un comentarista, que supuestamente había comparado a Venus Williams con un “gorila” durante una transmisión en directo del partido entre la estadounidense y la suiza Stefanie Voegele.

El comentarista, Doug Adler, antiguo jugador, asegura que pronunció la palabra “guerrilla”, cuya pronunciación en inglés es muy similar a la de gorila.

“Durante una retransmisión del Abierto de Australia en ESPN3, Doug Adler debería haber puesto más cuidado en la elección de sus palabras”, explicó ESPN en un comunicado. “Se ha disculpado y le hemos retirado de las emisiones que quedaban”, añadió la cadena en una nota.

En la transmisión, el comentarista dijo: “Ella (Voegele) falla su primera bola de servicio y Venus ataca. Vemos a Venus entrar en la pista en modo gorila”, señaló para comentar el estilo de la americana.

Según ESPN, “debido a que las palabras ‘gorila’ y ‘guerrilla’ se pronuncian de la misma manera (en inglés) es imposible decir con seguridad qué palabra ha utilizado Adler”, dice la cadena en su página web.

La mayor de las Williams continuó adelante en el Abierto de Australia, donde este viernes superó la tercera ronda, con una victoria por 6-1 y 6-0 ante la china Ying-Ying Duan, y al serle preguntada por el comentario televisivo respondió con una gran sonrisa y con ironía.

“Está siendo una maravillosa carrera para mi, llena de cosas positivas. En eso es en lo que estoy concentrada. ¿Qué más puedo hacer?. Es una vida maravillosa y eso es lo que siento por todo, es así de simple. Presto atención y abordo situaciones que son dignas de mención”, agregó. “Ese ha sido mi expediente en el pasado”.

THANK YOU FOR ALL YOUR SUPPORT. I NEVER COMPARED VENUS TO A GORILLA. USING GUERRILLA TACTICS IS A COMPLIMENT @Venuseswilliams @espn #AusOpen https://t.co/uTySED1cPG

— Doug Adler (@dougadlertennis) January 23, 2017