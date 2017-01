Germán Sánchez espera volver para el Mundial

Por César Huerta

Por ahora se recupera de una cirugía pero el clavadista jalisciense y doble medallista olímpico de plata, Germán Sánchez, confía en estar de regreso para competir en Campeonato Mundial de Natación, que se disputará del 15 al 30 de julio en Budapest, Hungría.

“Lo importante es mi rehabilitación, vengo saliendo de esta cirugía, el día 30 tengo cita en Nueva York para ver los avances que tengo y así definir un programa, si me alcanza el tiempo para estar en el Campeonato Mundial de Hungría que es donde quiero reaparecer”, explicó el deportista este martes, tras recibir de manos del presidente de la República el Premio Nacional de Deportes.

“Voy muy bien, me siento tranquilo, veo muchos avances. Esta es mi segunda cirugía, comparo con la anterior y me siento muy bien. Ya veré con el doctor los avances y que él me diga si puedo planear competir en el Campeonato Mundial de mediados de año”, detalló.

“Llevo poco más de un mes (de la cirugía), pero los arcos de movimientos los tengo muy bien, me sorprendo del avance y que no he tenido dolor. Hace cuatro años fue muy doloroso regresar y aun así pude competir. Si hace cuatro años lo pude hacer, ahora que tengo mayor tiempo de recuperación, puedo estar en el Campeonato Mundial”, confió “El Duva”.

Finalmente, sobre el reconocimiento que recibió este martes por su desempeño durante 2016, junto con otros triunfadores olímpicos en Río de Janeiro, señaló: “Es la primera vez que lo gano. Me habían nominado tres veces y nunca lo habíamos ganado. Hoy tengo este tan anhelado premio. Lo quería. Me acuerdo cuando lo ganó mi entrenador, me daba mucho gusto y decía ‘quiero ganarlo alguna vez’. Lo comparto con cuatro medallistas, no me queda más que darle vuelta a la página y trabajar para algún día ganarlo con Iván García como dupla (son pareja en plataforma de 10 metros) o, por qué no, yo solo”, concluyó Germán Sánchez.