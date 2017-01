"Chofis" López va por la consolidación en Chivas

POR CÉSAR HUERTA

Es grande la expectativa que ha levantado. Javier Eduardo López es una de las mayores promesas de las fuerzas básicas de Chivas. En sus pies se ha depositado una esperanza grande. Pero el propio jugador sabe que apenas se encuentra en un proceso de crecimiento. “Chofis” quiere alcanzar pronto la consolidación.

Por lo pronto, cuenta con la confianza del técnico Matías Almeyda, quien le ha brindado la titularidad en el arranque del Torneo Clausura 2017, por encima de Isaac Brizuela, dueño de la posición hasta el semestre pasado. López sabe lo importante que es la continuidad.

“Esa es la intención cada que entro al campo, Matías me pide que encare, que siempre vaya al frente. Trato de hacer lo que me toca de la mejor manera. La confianza que he tomado es gracias al trabajo y esfuerzo diario. No cabe duda de que si sigo así, con esa determinación, estaré en mi mejor nivel”, explicó el futbolista, tras la práctica de este miércoles, en Verde Valle.

Para alcanzar esa anhelada consolidación con el Guadalajara, reconoce que aún hay mucho por mejorar. Conoce sus defectos. Trata de pulirlos. “Sabemos que necesitamos mayor ‘punch’ al ataque, nos seguimos esforzando para ser contundentes. El fin de semana vamos a ir a Querétaro con la mente puesta en los tres puntos, el grupo está bien mentalizado en lo que requiere hacer para superar a los Gallos y continuar arriba en la tabla”, finalizó López.