¡"Bomba"! Goleador chileno Eduardo Vargas reforzaría a Tigres

Tigres ya se estaría preparando para anunciar a otro fichaje ‘bomba’: el goleador chileno, Eduardo Vargas, como sustituto de Andy Delort, quien abandonara de manera inminente las filas auriazules, así lo informó el portal Goal.com.

“De acuerdo a una fuente allegada a Goal, quien confirmó el fichaje, el chileno decidió rechazar las ofertas que tenía del futbol chino, turco, brasileño y otros, decantándose por la Liga MX para el Clausura 2017. Pensando en la inminente salida de Andy Delort, Tigres ya consiguió su bombazo para el cierre del mercado”, publicó dicho medio.

El actual atacante del Hoffenheim de la Bundesliga, estaría en pláticas con el equipo felino, que de lograr cerrar la negociación, estaría cimbrando nuevamente al futbol mexicano con la llegada de este goleador.

Aunque había interés por parte del Flamengo de Brasil y el Galatasaray de Turquía, es el conjunto felino por el que Edu ha mostrado un mayor interés para continuar su carrera, luego de que no le ha ido de la mejor manera en el Hoffenheim, en donde no marca desde septiembre del año pasado, por lo que busca nuevos horizontes.

