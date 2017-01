Borussia Dortmund se pronuncia en contra del muro de Trump

Luego de que este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que ordenará la construcción del muro en la frontera con México, el Borussia Dortmund alzó la voz.

A través de su cuenta de Twitter, el conjunto alemán posteó una imagen de los jugadores agradeciendo a sus seguidores, con la frase: “El único muro en el que creemos”.

Cabe mencionar que ayer, el capitán de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, también mostró su postura al tuitear: “No hay #muro capaz de detenernos si creemos en nosotros mismos. #4ctitud”, publicó en su red social.

The only #wall we believe in. 💛 pic.twitter.com/nIL4ws0UY1

