El antes y después de Patty López gracias al crossfit

Antes y después… Les comparto esta foto para que vean cómo en 5 meses se pueden lograr cambios importantes si son disciplinados. (Si no notan ningún cambio, tal vez no son muy observadores 🤓😋) ANTES: En la primera foto iba al gimnasio 6 veces a la semana de 2 a 2 horas y media y comía regularmente bien. HOY: el cambio principal es mi alimentación (que trato de que sea mucho más sana) pero sobre todo que empecé a entrenar en @blackcrossfit (llevo 3 meses y cacho haciendo crossfit 5 veces a la semana, solamente 1 hora diaria). A veces menos es más, sobre todo si se trata de #crossfit. Si quieres transformar tu cuerpo, comprométete contigo mismo y pronto empezaras a ver los resultados, TU PUEDES 👊🏼

