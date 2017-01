¡A la espera de Nadal! Roger Federer vuelve a la final del Abierto de Australia

En octubre, Roger Federer acompañó a su rival, Rafael Nadal, en la inauguración de una nueva academia de tenis en la tierra del español, la isla de Mallorca.

Ambos estaban lesionados — Federer se recuperaba de una cirugía en la rodilla, Nadal tenía dolor en la muñeca. Y ninguno de los dos sabía cuándo volverían a estar en su mejor forma y quizás competir de nuevo por títulos de Grand Slam.

Resulta que no tuvieron que esperar mucho. Federer venció este jueves a Stan Wawrinka para llegar a su primera final del Abierto de Australia desde el 2010, y Nadal podría darle alcance si es que le gana el viernes a Grigor Dimitrov en un partido de semifinal.

“Yo andaba en una pierna. El tenía una lesión en la muñeca. Y estábamos jugando un mini-tenis con unos chicos y dijimos, ‘Esto es lo mejor que podemos hacer ahora”’, dijo Federer, de 35 años, sobre el tiempo que pasó junto con Nadal en Mallorca.

“Nunca hubiéramos podido pensar que íbamos a estar aquí, posiblemente jugando en una final”, agregó.

Pocas personas hubieran creído que iban a llegar hasta aquí.

La temporada del 2016 de Federer fue arruinada por una lesión que tuvo tras el Abierto de Australia, cuando se dobló la rodilla al preparar la bañera de uno de sus cuatro hijos. Volvió a las canchas rápidamente después de la cirugía, pero se cayó sobre la rodilla durante su partido de semifinal y perdió en Wimbledon. Luego estuvo inhabilitado por el resto del año.

Al regresar este año al Abierto de Australia como el 17mo preclasificado, Federer no esperaba ganar más que unos partidos. Especialmente vio que el sorteo incluía partidos potenciales con jugadores clasificados en los 10 mejores puestos, como Tomas Berdych, Kei Nishikori, Andy Murray y Stan Wawrinka.

Pero Federer, quien tiene el récord de títulos de Grand Slam con 17, arrasó con Berdych y Nishikori, y Murray fue derrotado por Mischa Zverev.

Luego, Federer eludió dos break points en el crucial quinto set para derrotar a su compatriota Wawrinka 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3 y llegar a la final de un Grand Slam por vigésimo novena vez en su carrera.

De pronto, el experimentado jugador que andaba cojeando “en una pierna” tiene la oportunidad de conquistar el Grand Slam número 18 de su carrera.

Y también está ganando partidos largos, que requieren mucha energía. Con sus triunfos de cinco sets sobre Nishikori y Wawrinka, es la primera vez desde el Abierto de Francia de 2009 que Federer ha ganado dos partidos de cinco sets en el mismo torneo.

“Voy a dar todo lo que tengo aquí en Australia y si es que no puedo caminar por otros cinco meses, está bien”, dijo.

Federer ve ahora el descanso de seis meses que tuvo por su lesión como un paso positivo para regresar completamente saludable y listo para competir de nuevo con los mejores jugadores.

“Lo que me he dado cuenta es que cuando tú no te sientes bien, te están pasando muchos problemas, simplemente no vas ganarles a jugadores en los 10 mejores puestos”, dijo. “Les puedes dar batalla. Quizás puedas ganarle a uno de ellos. Pero no puedes ganar un partido tras otro”.

Nadal también se ha dado cuenta de lo mismo. Tomó dos descansos largos el año pasado para que su muñeca se recuperara adecuadamente – y parece recuperado en Melbourne. Está de regreso en una semifinal de Grand Slam por primera desde que ganó su último Grand Slam, el número 14 de su carrera: Roland Garros en 2014.

“Por supuesto, sería alucinante jugar contra (Nadal) aquí”, dijo Federer. “Creo que este torneo ya es muy especial para ambos”.