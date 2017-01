VIDEO: A jugador de basquetbol se le sale un ojo en pleno partido

Terrible momento el que se vivió durante un partido de basquetbol neozelandés, cuando Akil Mitchell, basquetbolista de los New Zealand Breakers sufrió escalofriante lesión en el ojo.

Las acciones ocurrieron en el encuentro entre los New Zealand Breakers y los Cairns cuando el alero neozelandés sufrió un manotazo en el ojo izquierdo, llevándolo inmediatamente al suelo tras el dolor ocasionado por el golpe.

Sin embargo, las cosas no culminaron ahí puesto, que segundos después, Mitchell se dio cuenta que su ojo se había salido de la órbita, ocasionado la alarma de todos los jugadores y miembros del equipo.

Cabe destacar que tras el terrible accidente, médicos del equipo acudieron a auxiliar al basquetbolista, regresando el ojo a su lugar, evitando que perdiera el ojo y recuperando las visión.

Ante esta situación Dillon Boucher, general manager del equipo habló acerca de la magnitud de la lesión del jugador.

“Se encuentra descansando y podemos confirmas que no ha perdido la visión en ese ojo. Si que ha sufrido una lesión, pero no es tan importante como en un principio se temía”, declaró.

Asimismo, Mitchell se hizo presente en redes sociales, en donde agradeció el apoyo de toda la afición.

“Gracias por todo el amor, los buenos deseos y las oraciones. Estoy en casa”, se puede apreciar en la publicación.

👀… too soon? Lol thanks for all the love, well wishes, and prayers tonight. I’m home and seeing fine, more tests tomorrow

— akil mitchell (@ajmitchell25) 26 de enero de 2017