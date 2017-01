Medallistas mexicanos en Río, orgullosos ganadores del PND 2016

El 2016 fue año olímpico y la ciudad de Río de Janeiro recibió a los mejores atletas del orbe para competir por la gloria. De entre ellos salieron cinco mexicanos que lograron colgarse una medalla que dio alegría al país entero: María Espinoza, Guadalupe González, Ismael Hernández, Misael Rodríguez y Germán Sánchez.

Así que nadie más podía ser distinguido con el Premio Nacional de Deportes 2016 como un homenaje a su extraordinario esfuerzo durante las competencias en Brasil.

Pero esto no se detiene aquí, hay que pensar muy bien en su futuro, mantenerse dentro del deporte o invertir ese premio económico (733 mil 130 pesos) y llevar una vida sin presiones.

“Como deportistas de alto rendimiento nosotros siempre tenemos muchas privaciones, en mi caso el hecho de no estar con la familia, es una de las cosas que más trabajo me ha costado, todo esto me ha costado un gran esfuerzo”, afirmó María Espinoza, medalla de plata en el taekwondo de Río, en una entrevista con Publisport.

¿Estarás lista para los próximos juegos de Tokio 2020?

­— No lo puedo asegurar, con el tiempo veré cómo me siento físicamente y entonces ya decidiré si compito para Tokio o no.

Otra de las atletas que causó enorme emoción en su disciplina de los 20 kilómetros de marcha, Guadalupe González, tiene claro que su próxima meta a largo plazo es la justa olímpica de Japón.

-¿Cómo te viene este reconocimiento a tu carrera?

— Me siento muy feliz, en 2015 también estuve como candidata pero no fui premiada, este año me tocó y estoy muy contenta. Fuera de lo económico, ser premiada es para mí muy bonito porque reconocen todo el trabajo que se hace.

¿Cuáles son tus siguientes objetivos?

— Esperemos, si Dios quiere, estar en el Campeonato Mundial y volver a tener la oportunidad de sacarme esa espinita con las chinas, esperemos estar peleando, que sea una buena competencia y que gane la mejor. Mi meta a largo plazo es ir a Tokio 2010, es mi ilusión estar ahí peleando.

Ismael Hernández, otro de los ganadores del PND, reconoció que su bronce en el pentatlón moderno de Río no hubiera sido posible sin el apoyo de su familia y de la gente que estuvo atrás de él ayudándolo con su preparación.

“No sólo es para nosotros sino para todo el cuerpo multidisciplinario que tenemos atrás de nosotros y que nos ayudó a conseguir este sueño, esta medalla y el Premio Nacional”.

Tuviste un discurso muy emotivo durante la ceremonia, ¿cómo te inspiraste?

— La inspiración surgió de todas las cosas que he tenido que enfrentar con mi familia; mi familia siempre ha sido un pilar para mí y el discurso fueron palabras de lo que siempre he vivido.

Agregó que más allá de ser reconocido y entrar en la historia del deporte mexicano, lo importante es motivar a las futuras generaciones para que formen sus propias historias de éxito.

“El deporte es formativo, es el que nos ayuda a moldear poco a poco a la sociedad y creo que este tipo de galardones y homenajes, también inspira a las futuras generaciones a construir sus propias historias de éxito y ver que sí es posible lograrlas”.

Pero también hubo atletas paralímpicos que pusieron en alto el nombre de México el verano pasado, y una de ellas es Lenia Ruvalcaba, ganadora del metal dorado en la disciplina de judo y que también fue ganadora del PND 2016.

“Ya por fin se me dio (el PND); prácticamente ahora si se cerró el 2016, un año de muchas emociones, mucho trabajo, esfuerzo y te das cuenta de que la perseverancia, constancia y coraje valieron la pena para estar dentro de la medalla de oro y de este Premio Nacional de Deporte”.

-¿Cómo vislumbras tu futuro?

— Va a ser un año difícil de superar, tendría que ganar otra medalla dentro de cuatro años, yo me siento muy motivada de seguir en lo deportivo pero también como promotora del deporte.

Por lo pronto tendré una cirugía de mi ojo izquierdo pendiente y conforme vaya recuperándome, vamos a reintegrarnos a los entrenamientos; tengo el apoyo de CONADE que eso es lo que importa.

-¿Cómo vas a usar tu premio económico?

— Lo del premio hay que pensar muy bien en qué se va a invertir, es el momento de pensar en el futuro, todos sabemos que esto del deporte es muy volátil, hay que cuidar mucho el dinero y los apoyos que nos están dando.

