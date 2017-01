VIDEO: Así luce Paola Espinosa embarazada

En entrevista para el Diario Récord, la medallista olímpica Paola Espinosa relató los momentos que vive tras anunciar su embarazo junto con su pareja también clavadista, Iván García, argumentando que ha tenido muchos antojos, pero también algunos problemas que por algunos momentos la mantienen en cama todo el día.

La atleta mexicana tiene tres meses de embarazo y no la ha pasado muy bien, en cuanto al tema físico, sin embargo explicó que ser mamá es una experiencia que no se compara con ningún trofeo, medalla o competencia.

“No hay comparación de cualquier medalla que haya ganado, cualquier triunfo, cualquier éxito, lugar donde me haya parado o haya conocido que se compare con la sensación de tener vida dentro de ti. Estoy muy contenta, Iván y yo estamos muy felices. No fue nada de sorpresa, ya lo habíamos planeado, entonces estamos felices de que sí se lograra”, comentó.

En cuanto a su estado de salud, Espinosa comentó: “Te voy a ser súper sincera, me ha ido un poquito mal, muchos achaques, muchas náuseas, mucho vómito, me prohibieron hacer cualquier tipo de ejercicio, lo único que puedo hacer es caminar, pero normalmente debo estar en reposo”.

“Se me antoja mucho el mango, normalmente sí me gustaba, pero no era algo que me encantara. Todos los calditos como pozole, sopitas, caldito de pollo. Las zanahorias, el pepino, los bombones con chocolate. La verdad es que he tenido diferentes antojos, depende del día, pero hay días buenos en los que no me siento tan mal, pero hay días que de plano sí ni levantarme de la cama”.