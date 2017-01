¡Triste adiós! "Chelís" renuncia a Venados y anuncia su retiro del futbol

José Luis Sánchez Solá, ahora exentrenador de Venados, renunció este viernes al perder 1-2 contra Atlante en la Jornada 5 de la Liga de Ascenso, pero no solo eso, sino que también dijo que se retira del futbol.

El Chelís salió a conferencia de prensa al finalizar el partido ante el ahora líder del torneo, donde anunció su salida del equipo, y aseguró que no es por cobardía, sino porque no puede seguir viendo a su familia sufrir.

“Me voy del futbol, yo estoy pelas. Se paga mucho en esto y no doy resultados. No sé qué haré; no puedo hacer más. Me hago a un lado”, declaró.

“No soy cobarde, simplemente quiero que le vaya bien a los que se quedan. Muchas gracias a todos; hubo otras cosas, imponderables, pero no puedo echar la culpa al presupuesto porque lo acepté, yo firmé, pero no puedo seguir así, viendo sufrir a mi familia, al dueño frustrado”, añadió.

Sobre esto, el Presidente del Mérida, Rodolfo Rosas, lamentó la decisión del nacido en Puebla y agradeció su entrega con el equipo, donde sumó cuatro derrotas en cinco fechas.

“Me entristece, hicimos todo lo posible para que funcione el equipo, agradecemos al Chelís por su entrega”, finalizó.