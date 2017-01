Los divertidos zapatos de Odell Beckham para el Pro Bowl

A través de redes sociales el receptor de los New York Giants, Odell Beckham Jr, presumió los zapatos que portará durante el Pro Bowl de la NFL, en donde destacan imágenes alusivas a la película de Disney, “Toy Story”.

Al ritmo de “Al infinito y más allá” el receptor buscará tener un espectacular desempeño en el Tazón de los Profesionales.

Cabe destacar que el calzado de Beckham contará con las características de los personajes principales de la película “Toy Story”, portando en el pie derecho los colores alusivos al astronauta Buzz Lightyear, mientras que en el izquierdo los colores serán los correspondientes al shérif Wooody; así mismo, en la suela del zapato se podrá observar la leyenda de “Andy”, nombre del dueño de los famosos juguetes.

To infinity and beyond@OBJ_3’s custom Toy Story cleats for #ProBowl by @k_obrand pic.twitter.com/35xxnZUpVc

— B/R Kicks (@br_kicks) January 27, 2017