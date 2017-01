Michael Bradley se siente “triste y avergonzado” por Donald Trump

Las críticas contra Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, no cesan debido a las restricciones migratorias que está imponiendo, y ahora Michael Bradley, capitán de la Selección de futbol estadounidense, también opinó contra el político.

“Estoy triste y avergonzado. Cuando Trump fue elegido presidente, pensaba que sería diferente del candidato que fue, que reemplazaría su retórica xenófoba, misógina y narcisista por un acercamiento más humilde y comedido a la hora de dirigir nuestro país”, comentó el futbolista en su cuenta de Instagram.

Bradley también acepta que se equivocó con Trump al señalar que no está en sintonía con los Estados Unidos: “Me equivoqué y las restricciones que ahora atañen a los musulmanes demuestran una vez más que se trata de una persona que no está en sintonía con nuestro país y que no hace lo que se necesita para hacerlo avanzar”.

Además de tratar de construir un muro en la frontera con México, Donald Trump firmó un decreto con el que suspende la entrada de refugiados, durante al menos 120 días, de países como Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, aunque tengan visa.