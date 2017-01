VIDEO: El ‘Piojo’ Herrera deja el futbol y se convierte en beisbolista

Sin duda alguna, Miguel Herrera, actual director técnico de los Xolos de Tijuana es un apasionado de los deportes, por lo que en diversas ocasiones lo hemos visto visitar diversos inmuebles deportivos, en esta ocasión el ‘Piojo’ estuvo presente en la casa de los Toros de Tijuana en donde dejó a un lado el futbol y demostró sus cualidades en el “Rey de los deportes”.

Así lo dieron a conocer los Toros en un video publicado en redes sociales, en donde se puede apreciar al estratega de los “perros aztecas” portar una playera especial con su nombre y el dorsal 4.

“siempre me ha gustado el beisbol; yo de chico me enamoré de aquella “maquina roja” de Cincinnati; soy aficionado de los diablos Rojos del México, pero apoyo al equipo de la ciudad en la que estoy; en este caso a los Toros de Tijuana”, mencionó el ex futbolista en el Estadio Gasmart en entrevista a Fox Sports.

Cabe destacar que los Toros de Tijuana son los actuales campeones de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol e iniciarán participación en la campaña 2017 de la Liga el próximo 31 de marzo.

