Tuca Ferretti dice que no es un chismoso de lavadero

Pese al resultado ante Chiapas y la forma en que perdieron, el entrenador de Tigres, Ricardo Ferretti, salió de buen humor a conferencia de prensa y bromeó con los reporteros presentes en el Estadio Zoque, donde dijo que es privado lo que le hace falta al equipo campeón y sería como si le preguntara qué hace con su novia.

“Imagínate si te dijera lo que está faltando, sería un lavadero, ¿eres casado? ¿No? ¿Tienes novio? Ah, perdón. Imagínate si te pregunto qué es lo que tú con tu novia y eso. Son cosas íntimas, primero antes de decirle a ustedes se los digo a mis jugadores. Respeto que alguien tenga la capacidad que no tengo, de llegar aquí y decir: ‘no es que…’, yo no. Tengo 4, 5 días para decirles hasta de lo que se van a morir, pero entre nosotros”, declaró al final del partido.

Para cerrar, el Tuca resumió lo ocurrido en el partido ante Chiapas y comentó que cuando pudieron hacer algo más para sacar otro resultado, no dieron muestras de querer hacerlo, y cuando sí lo hicieron, los dirigidos por Sergio Bueno los paró en la defensa.

“Es lo que uno ve, siente o piensa. Yo sencillamente puedo resumir los 90 minutos en dos cosas: una, cuando pudimos, no quisimos y cuando quisimos ya no pudimos, así de sencillo. En el primer tiempo tuvimos todo para hacer mucho mejor las cosas, sacar ventaja y parece que no quisimos y cuando queríamos y nos metimos, Jaguares defensivamente hizo un buen trabajo”, aseguró.