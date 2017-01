VIDEO: Aficionados de Santos sí cantaron el Himno en el estadio

Hoy la Afición Lagunera espontáneamente canto nuestro Himno Nacional en el minuto 16 del segundo tiempo(recordando el 16 sep) haciendo vibrar corazones Unidos por Mexico! Ojalá que esto se hiciera tradición en cada estadio de nuestro País #MasGuerrerosMasMexico

