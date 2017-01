ASICS anuncia su circuito para corredores en 2017

Asics dio a conocer su circuito para todos los corredores que buscan aprovechar los espacios en la Ciudad de México en busca de hacer ejercicio, por ello anunció sus cuatro eventos para este 2017 donde los ganadores podrán ganar un viaje al Maratón de Tokio.

En un restaurante capitalino Asics México informó sobre los eventos con los que fomentarán la fortaleza mental y capacidad física para los amantes del running.

La primera competencia se disputará el próximo 16 de febrero denominado Dare of Kaze en el Autódromo Hermanos Rodríguez y constará de 10 kms.

“Lo que queremos es que más gente nos conozcas para cualquier tipo de corredor y de competencia. No importa el genero, ese “gusano” del corredor lo puede hacer cualquiera hombre o mujer. Les queremos dar la mejor experiencia posible y lo que estamos tratamos es que hombres y mujeres se reten al mismo nivel. La intención es que sean lugares diferentes. Los ganadores van a ser los dos que más puntos acumulen y nos van a acompañar al Maratón de Tokio el siguiente año”, reveló a Publisport Teo Husseman, presidente de ASICS México.

El segundo desafío, Flames of Hi por su altimetría pondrá a prueba al más fuerte que serán 10 kms en 45 minutos. La experiencia número tres Tide of Sui es un desafío de resistencia con mucha altimetría y finalmente la última experiencia denominada The Power of Chi, pondrá a prueba la fortaleza mental de los participantes al llevarse a cabo de noche. De estos eventos no se dio a conocer las sedes.

El reto comienza con poder ser uno de los pocos con acceso a los desafíos. Serán sólo 300 corredores los afortunados participantes en cada evento y uno de ellos recibirá la oportunidad de cruzar la meta del maratón Tokio 2018.

El costo de cada uno de los eventos será de 550 pesos y no habrá distinciones en los tiempos entre hombres y mujeres, ya que los ganadores pueden ser de cualquier genero.

“El espíritu luchador y desafiante de los mexicanos es justo lo que pretendemos despertar con estas experiencias deportivas. El running es un gran catalizador físico y emocional que nos permite enfocar nuestro esfuerzo y mejorar todos los días”, aseguró Teo Husemann, presidente de ASICS México.

DATOS:

Los interesados en participar en los ASICS Trials podrán pre-registrarse en asicstrials.com dónde encontrarán información más detallada sobre los desafíos. El costo por participante será de $550.00 por cada uno de los desafíos y el paquete para la primera carrera incluye:

– Paquete de 3 calcetas

– Playera

– Cilindro metálico

– Banda de cabello(mujeres) y Visera o gorra

Valor total del kit $ 1, 030 pesos.

.@ASICSmexico anuncia sus eventos para este 2017 que incluyen cuatro competencias que no necesariamente serán carreras @Publisport_MX pic.twitter.com/YvTBhbY0ZD — Mosz MT (@Mosz_mt) January 26, 2017