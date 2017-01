Márquez se sincera y reconoce que se equivocó al volver de Europa

Lo que algunos jugadores podrían ver como una buena oportunidad para continuar activos en el futbol, y de paso ganar más antes del retiro, Rafa Márquez lo ve, ahora, como una mala decisión tomada a los 35 años.

El defensa calificó como una mala decisión haber llegado a la MLS para vestir la playera de los NY Red Bulls. En entrevista para Marca, el histórico mexicano dijo que “pensándolo con calma, me di cuenta de que me había anticipado. En su momento creí que era buena idea irme a EEUU y bajar un poco las revoluciones, pero al llegar allí vi que quería y podía jugar de forma más competitiva. La verdad es que me arrepentí. Pero bueno, tenía ya 35 años, ya me veían en la recta final de mi carrera… al final acabé yendo al Mundial”.

Por otro lado, Márquez dijo que se acerca el momento de “colgar las botas” y decir adiós a las canchas de manera profesional, pero que antes quiere cumplir el año de contrato que le queda con los rojinegros del Atlas, al tiempo que dijo que “es un privilegio poder volver a donde empecé mi carrera como profesional. Al final esto es un círculo, como el ciclo de la vida, y estoy encantado de haber vuelto a casa”.

El capitán de la Selección mexicana también habló de su paso por Barcelona, de los “mejores recuerdos” que tiene, ya que, según sus palabras, vivió “los años más bonitos en una ciudad maravillosa que siempre me trató con mucho cariño. Fueron siete años increíbles en una de las instituciones más importantes del mundo”. También resaltó que es el único mexicano en conquistar el trofeo de la Champions League.