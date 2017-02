“Chivas es el más grande del continente”: Rodolfo Pizarro

Por César Huerta

Guadalajara y Boca Juniors se enfrentarán este jueves en partido amistoso. En la previa del llamado ‘Duelo de Gigantes’, el futbolista rojiblanco, Rodolfo Pizarro encendió la rivalidad al asegurar que Chivas es más importante que el conjunto Xeneize.

Durante el llamado Día de Medios, un día antes del enfrentamiento, el refuerzo del Rebaño Sagrado dejó claro que en poco tiempo se ha dado cuenta de la magnitud de su equipo. “Contento de disfrutar estos partidos importantes. Es un encuentro más, hay que tomarlo con profesionalismo y tratar de ganar”, explicó de entrada.

Y enseguida encendió los ánimos: “Aquí en México hay equipos más importantes que Boca Juniors… Chivas, ¿quién más? Chivas yo creo que es el más grande de México y del Continente”. Así terminó su breve participación, suficiente para prender la polémica antes del encuentro que se disputará este jueves a las 20:30 horas.

Por su parte, Jair Pereira, capitán del Rebaño Sagrado, fue más cauto. “Siempre se juega el prestigio. Chivas es el más grande de México y jugaremos con un equipo que también tiene historia. Lo que queda es salir a ganar. Cualquier partido lo que hacemos es salir a ganarlo. Sé que hay una rivalidad por lo que surgió en aquella Copa Libertadores (2005, cuando Guadalajara venció 4-0 a Boca Juniors), ahora nos corresponde hacerlo de la mejor forma, dar un buen espectáculo y quedarnos la victoria”, afirmó.

El delantero Alan Pulido se dijo entusiasmado ante la posibilidad de marcar frente a un club grande. “Para mí siempre lo más importante es que el equipo gane. Si me toca marcar un gol, qué bueno, pero si no, no importa. Lo mejor es que gane Chivas. Sería una sensación muy bonita marcarle a un equipo tan importante como Boca Juniors en mi curriculum quedaría marcado”, reconoció.

José Juan Vázquez también se ilusiona con el compromiso. “Cada partido es importante y los pocos o muchos minutos que tengamos hay que hacer lo mejor posible. Este partido es padre para todos, hay que enfrentarlo. Todos queremos ganar cada encuentro, entonces hay que entregar el máximo”, señaló el “Gallito”.

Por último, Edwin Hernández destacó: “Chivas es el mejor en México, Boca lo será en su país, lo ha demostrado. Chivas ha llegado a finales de Copa Libertadores. Chivas es un grande en México y donde se pare Chivas, va a ser Chivas porque es grande. Peso se juntan estos dos equipos. Esta es una gran institución, la historia lo dice y mañana será un gran partido”.

“Hay lugar para todos”: Schelotto

Por su parte, el técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, evitó la polémica y le restó importancia a lo que minutos antes había dicho Rodolfo Pizarro, en el sentido de que Chivas es un club más grande que los Xeneizes.

“Creo que Chivas es un equipo muy grande en América, Boca también y hay lugar para todos. Cada uno considera lo que crea, me parece que está bien que considere eso. Hay lugar para todos y los que representamos a Boca sabemos lo grande que es Boca”, aseguró.

“Creo que hay lugar para todos. Más allá de los logros internacionales, Boca tiene una historia y está respaldada con títulos, pero los argentinos sabemos quizá mucho más lo grande que es Boca y los mexicanos lo grande que es Chivas. Es una discusión innecesaria. Los dos clubes son grandes y con su reconocimiento”, concluyó el estratega.