Al ser convocado al Tri, Luis Reyes cumplió el sueño de su abuelo enfermo

Por: César Huerta

Su felicidad es doble. Además de recibir su primer llamado a la Selección Mexicana, cuando se vista de verde habrá cumplido la promesa que le hizo a su abuelo. Por eso, Luis Reyes, lateral izquierdo del Atlas, luce una sonrisa que no se borra de su rostro.

“Mi abuelo está enfermo. Estaba hablando con él en ese momento y le comenté que quería poner su apellido en lo más alto. Luego colgué y en ese momento todo mundo me mandó mensajes para decirme que estaba llamado a la Selección. Hasta tuve que estacionarme porque la emoción fue mucha. Desde el domingo había leído algo, pero ayer (miércoles) que salió la lista, no lo podía creer. Casi no pude dormir”, relató Reyes.

“Mi abuelo tiene problemas en la próstata, se está complicando con muchas cosas, va mejorando, pero sigue un poco grave. Esto es una motivación extra, gracias a Dios le cumplí el sueño de que me viera en la Primera División y ahora estoy a pocos días de que me vea con la playera de la Selección”, agregó el rojinegro.

Su vida es radicalmente distinta. Ha dado un giro inesperado. Hasta hace unos meses, la Segunda División era su hogar. Jugaba con Tampico Madero. Al terminar el préstamo, le han dado la oportunidad de volver al Atlas. Hoy, con sus buenas actuaciones ha ganado regularidad. Pero no sólo eso: ahora también es seleccionado nacional.

“Hace ocho meses estaba disputando la final con Tampico Madero y me cambió mucho la vida. Cuando me dijeron que tenía la posibilidad de regresar a Atlas, sabía que era una gran oportunidad. Valoro todo lo que viví en Segunda División y el Ascenso. Quiero seguir trabajando para que no sea el único llamado a Selección”, señaló.

“Es un compromiso muy alto, tengo que trabajar el doble. Tengo más responsabilidad dentro del equipo, más de la que ya tenía y tengo que seguir trabajando para buscar más llamados a la Selección. Dios quiera que me den oportunidad de jugar, demostrar de qué estoy hecho y por qué el profesor Juan Carlos Osorio me está dando oportunidad de estar ahí”, finalizó Luis Reyes.