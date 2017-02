Clifford sueña con triunfar en Atlas

César Huerta

Desde su primer contacto con la pelota, en un partido oficial del Atlas, el ghanés Clifford Aboagye hizo “click” con los aficionados rojinegros. Tiene carisma natural. Picardía en las piernas. Por eso, al público tapatío le ha gustado su forma de jugar. Pero el africano no se conforma con eso. Sueña con triunfar en el futbol mexicano.

“Me he sentido muy cómodo, desde que llegué me he sentido cómodo con la gente del club, con los jugadores y sobre todo con el cuerpo técnico que me ha dado la confianza. También la afición, que es muy fiel, me ha arropado bien, por eso estoy muy contento”, explicó el mundialista Sub-20 por Ghana.

“Es un gran oportunidad para mí el poder triunfar aquí, porque vengo para crecer como futbolista y también para aprender. El futbol mexicano es una gran liga, Hay mucho talento y cualquier futbolista joven puede mostrar su talento aquí. No sabía mucho del futbol mexicano, pero antes de venir ya estaba hablando con gente, con lo que me dijeron y lo que he visto, me ha gustado mucho”, añadió.

Originalmente, fue contratado para reforzar la categoría Sub-20 del Atlas. Al menos, eso se dijo. Pero en su mente siempre estuvo la idea de formar parte del primer equipo. De hecho, por eso optó por dejar al Granada de España y emigrar a México. Su español es pausado, pero claro. Se expresa sin problema ante los medios de comunicación.

“Creo que sí porque aquí estoy jugando en Primera. En España no tenía esa oportunidad. Aquí vengo a jugar y voy a demostrar mi talento. Tenía otras opciones, pero en Europa no tenía minutos en Primera. Podía venir aquí para demostrar mi talento, el futbol mexicano es muy técnico y me resultó muy atractivo”, detalló Aboagye.

“Pienso que elegí bien. Estoy muy contento con el equipo. Como un futbolista de diferente país, viniendo de Europa, creo que no es tan fácil. A veces es complicado por la comida, la altura… es un poco difícil, pero me alegra que estoy teniendo minutos y creo que voy mejorando”, sentenció.

Finalmente, sobre el partido de este viernes contra Puebla, señaló: “Va a ser un partido muy complicado, por el cambio de entrenador (ahora José Saturnino Cardozo estará en la banca) y por su estilo, por eso estamos preparando el duelo, claro que estamos trabajando bien para poder ganarlo”.

