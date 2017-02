FIFA calcula solo dos pausas para videoarbitraje

La filosofía es sencilla: interferir lo menos posible y así maximizar los beneficios de la tecnología arbitral, idealmente con un máximo de dos pausas por partido.

David Elleray, director del Video Assistant Referee, está en México para impartir un curso de cómo funciona la revisión de jugadas en video como parte de una fase experimental de FIFA de cara a Rusia 2018.

El sistema consiste en tener a un árbitro profesional en una sala con acceso a varios monitores. Su función es indicarle al juez central cuándo se ha cometido un error al juzgar una jugada.

“El futbol está lleno de emoción, pasión, no se detiene, y nuestra idea es no interferir y no queremos destruir eso. Tenemos la filosofía de la mínima interferencia y el máximo beneficio”, dijo Ellray, quien fue árbitro en la Premier League.

“La mínima interferencia quiere decir solo en goles, penaltis, tarjetas rojas, y el máximo beneficio es que el árbitro puede cambiar su decisión si está equivocado. En especial, si es un gran error, lo podrá corregir durante el partido”.

¿Cuántas veces se podrá detener un partido?

“Nuestro análisis sugiere que en un típico juego no habría ninguna, una o quizá dos detenciones, esto es importante porque no queremos detener el flujo del juego. Si piensas cuántas veces hay un error claro, puede ser en un penalti o en un gol o en una tarjeta roja; nuestro análisis dice que sería una o dos máximo durante el juego”.

¿Extendería el tiempo de los partidos para analizar las jugadas?

“La gente está preocupada de que el videoarbitraje pueda tomar mucho tiempo de los partidos pero algo que tenemos que recordar es que algunas de las situaciones con las que se tienen que lidiar también toman tiempo”, explicó.

“Si recuerdas, en la Copa América Centenario del verano pasado, cuando Perú eliminó a Brasil con un gol con la mano, al árbitro le tomó cinco minutos volver a empezar el juego, con la repetición le hubiera tomado un minuto. La idea es que se reduzca este tiempo”.

¿Cuántas cámaras se necesitan para aplicar el VARS en un juego?

“Lo principal es que el VARS tenga acceso a todas las cámaras en el estadio que son utilizadas por la televisora que transmite el juego. Un punto importante es que el VARS pueda usar la cantidad de repeticiones necesarias para entender la decisión que tome el árbitro. Lo mínimo serían 6 cámaras pero el VARS puede tener acceso a todas”, señaló.

La Liga MX implementará el sistema a partir del Apertura 2017 pero solo como programa piloto y no tendrá injerencia en las decisiones arbitrales hasta que FIFA lo autorice.