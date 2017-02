Uber se ofrece a pagar gastos de nadadora mexicana baleada

Luego de que la madre de Fernanda Armenta confesara que no había recibido apoyo por parte de Uber, la empresa se puso en contacto con ella para brindarle su apoyo a la nadadora mexicana, quien recibió un impacto de bala en el pulmón mientras viajaba en dicho transporte.

Según reporta el diario Récord, fue el miércoles por la mañana cuando Uber San Francisco se puso en contacto con la familia de la nadadora y por la tarde lo hicieron los representantes de Uber México.

“El ofrecimiento es que sí se pueden hacer cargo de los gastos que se incurra por la estancia de Fer en el hospital. Hay un límite, no dijeron de cuánto”, apuntó la señora Patricia Gastón.

“Ellos estaban pidiendo que se les diera ya un estado de cuenta de los gastos, pero no se les puede dar porque todavía no está dada de alta Fer, apenas va a cumplir 48 horas. Ése fue el ofrecimiento que dieron”, añadió.

Cabe destacar que instituciones del deporte como la Conade y el COM no han brindado ningún apoyo económico a la familia de la ex seleccionada nacional.

“La comunidad de natación ha respondido, la verdad, favorablemente. Se ha comunicado Conade, la Asociación del Estado de México, el Comité Olímpico, pero bueno, ofreciendo su apoyo de palabra. Todo lo que se ha recibido ha sido de parte de los nadadores”, sentenció