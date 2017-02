VIDEO: "Chaco" rompe en llanto por no poder salir campeón en Cruz Azul

Si alguien ha demostrado amor por sus colores es él. El ídolo que se ha echado al equipo en los momentos difíciles y quien ha dado la cara siempre en los peores. Uno de los favoritos de la afición. Es por ello que no pudo contener el llanto en el momento al pensar en el inevitable momento en que dirá adiós: Cristian Giménez lloró por Cruz Azul.

En una emotiva entrevista con TDN, el ídolo de La Máquina expresó sin temor su amor por el equipo cementero y no pudo evitar las lágrimas al visualizar su adiós en un futuro, así como su tristeza por no poderse consagrar como campeón con la camiseta celeste.

“Amo a estos colores y me duele que he salido campeón en todos lados y acá no lo puedo hacer”, lamentó el capitán de Cruz Azul.