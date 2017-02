VIDEO: El comercial del Super Bowl que fue censurado por hablar del "muro"

La cadena de televisión estadounidense Fox será la encargada de transmitir la edición LI del Super Bowl; sin embargo, en las últimas horas, dicho medio se ha encontrado en el “ojo del huracán” debido a que pidió a la empresa 84 Lumber editar su comercial, para poder ser transmitido durante dicho evento; esto, debido a que hacia referencia al muro entre México y Estados Unidos.

Según información de The New York Times dicha petición se realizó debido a la política migratoria que desea implementar el Presidente Donald Trump.

En el video se pueden observar las dificultades que viven los migrantes que intentan cruzar la frontera de México con Estados Unidos, por lo que la cadena pidió la edición del mismo debido a que lo consideró “muy controversial”.

Ante esta situación la presidente y dueña de la empresa, Maggie Hardy se dijo consternada por la situación.

“Todavía no puedo entender por qué censuraron el comercial; de hecho, estoy asombra de que esto pase en estos tiempos y esta época. No es pornográfico, no es inmoral y no es racista”, comentó al diario.

Cabe destacar que la parte en donde aparecía un “muro” en la historia fue editada; sin embargo, el video ya se encuentra en YouTube, bajo el nombre The Journey Begins (El viaje comienza); sin embargo, 84 Lumber invita a todos sus seguidores a ver el final de la historia durante el medio tiempo del Súper Tazón.

