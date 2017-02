Cuba le quita el invicto a México en la Serie del Caribe

Vladimir Baños maniató a la ofensiva de México, mientras que el estelar Alfredo Despaigne disparó un jonrón de tres carreras dentro de un ataque de cuatro anotaciones en la quinta entrada, para impulsar a Cuba a una victoria el domingo por 4-0 sobre los locales Águilas de Mexicali y terminar como líderes de la primera fase de la Serie del Caribe.

En las semifinales, Cuba (3-1) se medirá el lunes contra Puerto Rico (1-3) en el primer turno, y Venezuela (3-1) lo hará con México (3-1) en el duelo de fondo.

Baños (1-0) lanzó ocho entradas y dos tercios de apenas cuatro imparables para llevarse la victoria por los Alazanes de Granma. Regaló dos bases por bolas y adornó su brillante labor con cinco ponches frente a un rival que perdió su invicto en la última fecha de la primera fase.

Javier Solano (0-1) cargó con la derrota, castigado con nueve imparables y cuatro anotaciones en cuatro episodios y dos tercios.

A la ofensiva, Despaigne conectó su primer cuadrangular del torneo y produjo tres carreras. William Saavedra sacudió su segundo jonrón de la serie, sin corredores en las bases en el mismo quinto episodio, para aportar todo lo necesario para los ganadores.

En el primer juego del dominog, René Reyes sacudió un cuadrangular con uno a bordo para coronar un ataque de tres anotaciones en el fondo de la octava entrada y las Águilas del Zulia de Venezuela remontaron un marcador adverso al derrotar 4-3 a la República Dominicana.

Por segunda edición consecutiva, el representante dominicano se despidió sin conseguir una sola victoria. También suman 10 descalabros consecutivos a lo largo de los últimos tres clásicos caribeños.

“Es una situación difícil. Tenemos ausencias de jugadores muy importantes por decisiones de las organizaciones de las Grandes Ligas, y yo entiendo a los peloteros que tienen que ver por su futuro”, dijo a The Associated Press el manager dominicano Audo Vicente. “Pero teníamos un buen equipo. Las cosas no salieron como esperábamos”.

Abajo por dos anotaciones, las Águilas atacaron en la baja del octavo. Herlis Rodríguez conectó un sencillo y anotó con un doble de Ronny Cedeño, todo con dos outs. Entonces llegó el cuadrangular de Reyes para impulsar al triunfo a Venezuela, que completó la primera ronda del torneo con marca de 3-1.

“Contentos por haber terminado bien esta ronda con una victoria y de gran forma. Los muchachos muestran capacidad de reacción”, indicó el piloto de Venezuela Lipso Nava.

Alfredo Marte conectó dos imparables y empujó dos anotaciones por los Tigres del Licey dominicanos. Michael De León, prospecto de 20 años de los Rangers de Texas, bateó de 2-2 con un doble y dos pasaportes en su único juego como torpedero en el torneo.

“Es una sensación extraña. Estoy triste porque no pudimos conseguir el objetivo por el que veníamos, pero me siento contento por haber jugado por la primera vez en una Serie del Caribe y haber tenido un buen juego. Es una experiencia grandiosa para mí”, expresó De León.

Tiago Da Silva (1-0) lanzó una entrada en blanco en labor de relevo para acreditarse la victoria, mientras que el revés fue al registro de Juan Grullón (0-1), castigado con tres imparables y tres anotaciones en un episodio lanzado. El veterano Francisco Buttó retiró en blanco el noveno episodio para anotarse el salvamento.

El rival de Venezuela será México, que los derrotó en la fase de todos contra todos por 5-1.

“Todos son equipos fuertes y será un gran reto para nosotros”, dijo Nava.