Yuri señala que Lady Gaga le copió

La cantante mexicana Yuri reaccionó a las comparaciones de su vestuario con el que Lady Gaga usó durante el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LI.

“Mis abogados están tratando el tema!… siempre hay una copiona, #consumelomexicano jajajajaja!”, escribió en Twitter.

Mis abogados están tratando el tema!… siempre hay una copiona, #consumelomexicano jajajajaja! https://t.co/ARzoM3T1ha — Yuri (@OficialYuri) February 6, 2017

Pero no quedó ahí, después publicó otro mensaje con una fotografía y en él dijo que ese no se lo copió porque no le alcanzó a la estadounidense.

… y este vestuario, no me lo alcanzó a copiar porque no le alcanza!… #consumelomexicano jajajajajjaa! pic.twitter.com/4teM8dGL1I — Yuri (@OficialYuri) February 6, 2017

En ambos tuits hizo énfasis en consumir lo mexicano pero siempre con buen humor.