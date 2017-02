Aficionado gana cita con Eugenie Bouchard gracias a los Patriotas

Olvídense del Trofeo Vince Lombardi. La asombrosa remontada de los Patriots de Nueva Inglaterra en la victoria sobre los Falcons de Atlanta en el Super Bowl le valió a un aficionado una cita con la tenista canadiense Genie Bouchard.

Cuando los Falcons tenían una amplia ventaja sobre los Patriots el domingo, Bouchard tuiteó que ella “sabía que Atlanta ganaría”, Un aficionado aprovechó el comentario para pedirle que tuviera una cita con él si los Patriots de alguna manera terminaran ganando y en la que al momento parecía una respuesta de bajo riesgo, Bouchard escribió “seguro”.

@geniebouchard if patriots win we go on a date?

El último tuit de la noche de la tenista estuvo cargado de resignación: “Lección aprendida. Nunca apuesten contra Tom Brady”.

Tras darse a conocer la noticia, ‘Genie’ reveló que cumplirá y mantendrá su palabra.

Lol it made a Twitter moment. And I will do it, I stay true to my word 🙏🏼 pic.twitter.com/0rOUc0xJsC

— Genie Bouchard (@geniebouchard) February 6, 2017