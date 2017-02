Carlos Fierro vive su segundo aire con Chivas

No quiere ser una de esas estrellas juveniles que, con el paso del tiempo, se apagan poco a poco. Por eso, el campeón del mundo Sub-17 con la Selección Mexicana en 2011, Carlos Fierro, disfruta el segundo aire que su carrera ha tomado con Chivas, equipo al que volvió después de estar a préstamo con el Querétaro.

Después del título mundial, el dueño del Guadalajara, Jorge Vergara, ordenó ascenderlo al primer equipo. Era una de las máximas esperanzas de las fuerzas básicas. Hubo quien incluso se atrevía a pensar que el conjunto rojiblanco había encontrado a un nuevo Javier Hernández. La presión fue mucha y gradualmente su nivel disminuyó, hasta ser enviado a los Gallos Blancos.

Pero en la última semana, ha tenido un repunte que incluso ya ha hecho dudar el técnico Matías Almeyda sobre la posibilidad de hacerlo titular. Contra Mérida en la Copa MX, marcó el gol que significó la victoria como visitante; después, en amistoso ante Boca Juniors, anotó el penal definitivo en la definición desde el manchón; y finalmente, frente a Santos en la Liga MX, puso un cabezazo en el travesaño que enseguida empujó Rodolfo Pizarro para rescatar el 1-1.

Hace dudar al técnico

Ahora, el entrenador rojiblanco duda y reconoce su labor. “Ha aprovechado cada oportunidad que ha recibido y cuando considere que es el momento, se ganará el lugar. Pero está cerca”, dijo Almeyda tras el 1-1 frente a Santos. No está lejos la posibilidad de ver a Fierro como titular de Chivas, en un equipo que ha sufrido por la falta de contundencia en el actual torneo.

El delantero, por lo pronto, disfruta su momento. “Yo vengo a aportar donde me pongan, sea por derecha, por izquierda o como centro delantero. Es cuestión de adaptarse y aportar al equipo. Me motiva y me pone contento. Cuando te dan las oportunidad hay que aprovecharlas porque no sabes cuando regresan”, señaló.

“Estoy agradecido con Matías y el cuerpo técnico por la forma en que me recibieron cuando regresé y cada que me den la oportunidad la voy a aprovechar al 100% para no defraudar a nadie”, finalizó Carlos Fierro.

