Luis Pérez acepta oferta del futbol europeo

El ídolo de los Rayados, Luis Pérez, dio a conocer que se irá a estudiar a Europa.

Lucho dio anunció la noticia mediante su cuenta de Twitter, la cual tiene apenas un día de haberla creado.

Informó que aceptó una propuesta de trabajo del Club Deportivo Toledo, de la Segunda División de España.

“Deseo compartir con ustedes un gran proyecto que tengo en puerta.

“Iré a Europa para estudiar y prepararme para seguir ligado al futbol profesional, además de aceptar la propuesta de trabajo que me hizo el Club Deportivo Toledo de la Segunda División de España”, escribió en su muro.

También explicó el porque no podrá celebrar el partido de despedida que el Club Monterrey le estaba preparando.

“Por este motivo, me será imposible celebrar el partido de despedida que amablemente me ofreció la directiva del Club de Futbol Monterrey.

“Situación que me causa sentimientos encontrados, porque me duele en el alma no poder reencontrarme con mi gente: La Afición Rayada.

“Pero a la vez, muy motivado por la oportunidad que Dios y la vida me dan de prepararme en las grandes ligas del futbol mundial”, agregó.

El ex jugador de la Pandilla, pidió compresión a la afición por la decisión que tomó.

Agradeció el apoyo que siempre le brindaron tanto el público como el Club.

Lucho comentó que no sabía si seguiría ligado al futbol, ante esta noticia, todo indica que continuará en las canchas desde otro puesto.

Espera que pronto se pueda reencontrar con el Club y con la afición del Monterrey.

