Tom Brady recibe emotivo mensaje de Gisele Bundchen

Wonderful things come to those who work hard with focus, tireless dedication and who never stop believing. Forever grateful for this moment. Congratulations my love!!#neverstopbeliving #lovemovesmountains #dedication #family #thankyouGod ✨🙏✨Coisas maravilhosas acontecem para aqueles que trabalham duro, com foco, dedicação incansável, e que nunca deixam de acreditar. Para sempre grata por este momento. Parabéns meu amor!! #nuncaparedeacreditar #oamormovemontanhas #dedicação #família #obrigadaDeus

A photo posted by Gisele Bündchen (@gisele) on Feb 6, 2017 at 7:58am PST