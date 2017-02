"Beckileaks", el escándalo de que rodea a David Beckham

Sin duda alguna, el ex futbolista ingles David Beckham vive uno de sus peores momentos profesionales, esto, después de que se filtrara en internet una serie de correos electrónicos en donde se puso en entre dicho su imagen de “ciudadano ejemplar”, al estar obsesionado con ser “Caballero de la Orden del imperio Británico”.

Football Leaks, fue el encargado de dar a conocer la información en donde se revela el plan de Beckham para conseguir su “condecoración” a través de actos benéficos de UNICEF y halagos a la Reina Isabel II, en redes sociales.

“Lo único que hemos hecho es inventar acciones benéficas para que él quede bien”, se puede leer en uno de los mensajes del encargado de relaciones publicas de Beckham, Simon Oliveira.

“Son una panda de cab… No esperaba menos. ¿quién decide sobre los títulos? Es una vergüenza ser honrado, si fuera americano tendría algo así desde hace diez años”, menciona el ex del Real Madrid tras no recibir dicho honor en 2014.

Según información de The Mirror, los hackers habrían pedido más de un millón de libras (26 millones 116 mil 500 pesos) para no publicarlos.

Cabe destacar que Beckham no ha logrado conseguir el titulo de “Caballero de la Orden del Imperio Británico”, misma que otorga la Reina Isabel II a los miembros más detallados de la sociedad, debido a sus labores altruistas con los más necesitados; ya que también ha estado involucrado en evasión de impuestos.

