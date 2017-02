Equipo de la NBA “trollea” a aficionado de los Patriotas con el deflategate

El equipo de la NBA, los Soles de Phoenix, le jugaron una broma a un aficionado de los Patriotas de Nueva Inglaterra al recordarle el ‘deflategate’ durante un concurso.

El seguidor de los ‘Pats’ competía con uno de los Halcones de Atlanta y la meta era conseguir tres canastas antes que el rival.

Tras los primeros dos encestes, el fan de Nueva Inglaterra llevaba la ventaja pero cuando iba por el del triunfo, se encontró con un balón desinflado por lo que no pudo concretar la canasta.

Esto provocó el enojo del chico quien terminó saliendo de la duela un tanto avergonzado.

The Suns trolled the Patriots 😂 #WaitForIt (via @Suns) pic.twitter.com/VxK4JCwZJq

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 7, 2017