Firman Gaby, Canelo y Adrián en pro del deporte

En una reunión con el empresario regio Carlos Bremer, el boxeador Saúl el Canelo Álvarez, la golfista Gaby López y el beisbolista Adrián González, firmaron la alianza Va por México.

En el convenio con el Grupo Financiero Value, los deportistas se comprometieron a colaborar con su imagen y proyectos para impulsar a la juventud en el deporte y la educación.

Cada uno de los destacados deportistas platicó su historia de éxito y como fue que a base de esfuerzo llegaron a ser representantes de México en el deporte.

“Creo que no sólo juego por Gaby López, me encanta la idea de poder representar a México y llevar la bandera a tope, el apoyo a los deportistas y a México es vital, entonces el Va por México, lo tengo muy tatuado en el corazón.

“El apoyo que hemos recibido los atletas mexicanos ha sido muy importante y pues invitamos a más empresarios y más compañías, a hacer lo que está haciendo Carlos (Bremer)”, destacó la golfista.

Por su parte Adrián Gonzlález, comentó a seguir impulsando con su fundación la rehabilitación de parques deportivos y becas a estudiantes.

“Cuando me casé, mi esposa y yo decíamos que queríamos una fundación. En el 2008 logramos la fundación y desde ese entonces hemos buscado como poder dar y como poder unirnos con otras fundaciones y ahorita encantado de estar con Carlos y con Value para poder lograr cosas aquí en México”, dijo el pelotero de los Dodgers.

Saúl el Canelo Álvarez ya ha vivido este tipo de experiencias, pues hace unos meses convivió en un centro boxístico inaugurado en la Colonia Independencia, en Monterrey.

“Es un ejemplo importante (lo que se apoya al deporte) pero no creo que sea todo, se necesitan muchas cosas, empresarios, gobierno, que apoyen al deporte, hay muchas cosas que pueden hacer. Nosotros tres no podemos hacer todo, Carlos (Bremer) no puede hacer todo, nosotros aportamos un granito de arena, pero creo que debemos hacerlo muchos más”, mencionó el pugilista.

Si alguien me gana, que sea porque es mejor que yo: Saúl Canelo Álvarez

En su estancia el Monterrey el pugilista no pudo evitar hablar de su encuentro con Julio César Chávez Jr., pelea que se realizará el 6 de mayo en Las Vegas y que ha causado mucho morbo entre el público.

El Canelo se encuentra en preparación para el pleito con el hijo de la leyenda, pues si pierde la pelea espera que sea porque su contrincante fue mejor y no por falta de entrenamiento.

Además pidió a Chávez Jr. prepararse con la mayor intensidad para brindar un espectáculo de calidad.

“Yo me voy a preparar, vamos a hacer la estrategia ya que estemos concentrados.

“Más que nada que (Julio) se prepare bien para poder brindarle a la gente una gran pelea”, dijo el boxeador.

Nota relacionada con el Canelo:

¡Confirmado! “Canelo” Álvarez enfrentará este año a Julio César Chávez Jr.