Matías Alustiza tuvo que disculparse con el Atlas

Cuando llegó a la banca, tras salir de cambio el viernes pasado, pateó una botella de agua. Expresó su molestia sin reparo alguno. Por eso, el delantero del Atlas, Matías Alustiza, tuvo que disculparse con el equipo. Y el técnico José Guadalupe cruz aseguró que no existe problema alguno después del incidente ocurrido en Puebla.

“Hubo una realidad: Matías Alustiza se molestó por el cambio, pero yo estoy para tomar decisiones, para eso me pagan y me hago responsable de las decisiones, pues todas tienen consecuencias. Buenas o malas, hay consecuencias. Estoy para eso y en el equipo hay disciplina, hay códigos que no se van a romper por un jugador. Nadie por encima de la institución”, explicó el “Profe” Cruz.

“Ha ofrecido disculpas al grupo, a un servidor, a la institución en general porque sabe que Atlas no es Puebla, con todo respeto. Allá era un ídolo y quizá tenía situaciones a su favor, pero aquí es un jugador más, muy importante como todos, sin duda con mucha calidad, por eso lo trajimos. Salió molesto por el cambio. En ese momento considere apropiado poner a Martin Barragán en su lugar y eso habla de un jugador que no quiere salir porque quiere ayudar al equipo en la cancha”, agregó.

Pide calma

Finalmente, el entrenador intentó poner hielo al tema. “Si patea una botella con agua en la banca, no hay que hacer tanto lío, sucede en cualquier parte. Lo más importante es que somos humanos y podemos cometer alguna equivocación, pero cuando hay esa humildad para reconocer y disculparse… no pasa nada, no hubo insultos, por eso digo que no fue un altercado. Está todo bien y acá lo más importante es que ha reconocido una equivocación. Las tenemos todos. Sucedió y terminó ahí, punto. No hagamos esto más grande. No lo es, definitivamente”, concluyó José Guadalupe Cruz.

