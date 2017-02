Mexicano aclara supuesto robo del jersey de Tom Brady

A Win For The Ages!!! #TB12 #GOAT #🐐 #BradysRevenge #OneMore #rogerthat #fuckgoodell #patsvstheworld #riseup?sitthefuckdown #patsnation #nepatriots #letsgo #SBLI #SB51 #nfl ***RELAX!!! THIS IS NOT THE GOATS JERSEY*** #LetsGoPatssss

A photo posted by Carlos Alberto Garcia (@charly_gar) on Feb 6, 2017 at 8:28am PST