Orgullo y honra se juegan en el Clásico Tapatío: Cruz

Es la semana del Clásico Tapatío y se siente en el ambiente. No son días normales para Atlas y Chivas. El enfrentamiento del próximo sábado, en el Estadio Jalisco, es uno de los más importantes, pues el técnico de los Zorros, José Guadalupe Cruz, reconoce que en él se jugarán, más que los tres puntos, el orgullo y la honra.

“Obvio que el partido inclusive puede marcar un antes y después en el propio campeonato. Así son los Clásicos, son partidos únicos donde el orgullo y la honra están de por medio”.

“Hay que jugarlo con mucho corazón, con la pasión que despierta y también con inteligencia, pues no podemos ir sólo con ganas y no llevar estrategia”, explicó el “Profe”.

“Tendremos ese equilibrio emocional y futbolístico para saber que es un partido muy importante. Es fecha la 6 y no puede ser decisivo en las aspiraciones. En mente sólo tenemos un resultado: ganar”, añadió el entrenador este martes .

Además, el técnico elogió a los seguidores del Atlas. “Un Clásico no es comparable con otro partido y este que es el más longevo de México tiene un sabor distinto, un valor diferente. Yo no había dimensionado la calidad y fidelidad de la afición del Atlas, hasta que me paré por vez primer a dirigir”.

“Para nosotros no es un encuentro más, es el partido de la honra, no sólo de los jugadores, es la honra de todos los que somos rojinegros y siempre tenemos presente a la afición”, sentenció.

“Un partido diferente”

“Es muy importante el próximo partido para toda la organización. Se trata de un partido diferente, no es un compromiso más, hay un montón de atenciones de los medios, de la afición, del futbol en general. Este es uno de los tres Clásicos más importantes del país”, aseguró el entrenador de los Rojinegros.

“Un partido que hay que preparar bien, vivirlo con la pasión que conlleva. He dirigido en otra ciudad un Clásico Tigres-Monterrey y este es similar por la pasión, pero no deja de ser un juego”.

“Estamos en nuestro estadio y ahí hemos hecho valer la condición de local. Esta es una gran oportunidad frente a un buen rival de mostrarnos dominantes”, concluyó José Guadalupe Cruz.

